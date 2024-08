କୋଲକାତା: କୋଲକାତାର ଆରଜି କର ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ୩୧ବର୍ଷୀୟା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ଏବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଥରହର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଦିଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନେଇ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଥିବା ବେ‌ଳେ ଦିଦି ଦେଇଥିବା ଧମକକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୋଲକାତାରେ ଟିଏମସିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜାଣିଶୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଯଦି ବଙ୍ଗଳା ଜଳେ ତେବେ ଆସାମ, ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଓଡିଶା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଜଳିବ।”

Kolkata: CM Mamata Banerjee says, "Remember if Bengal is burned, then Assam, Bihar, Jharkhand, Odisha, and Delhi will also be burned"