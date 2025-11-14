ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ 2025: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି । ବିହାରର ୨୪୩ ଆସନ ପାଇଁ ଗଣତି ଚାଲିଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିହାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ, ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି: ଯେତେବେଳେ କୌଣସି EVM ନଥିଲା ଏବଂ ବାଲଟ୍ ପେପର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଭୋଟ ଗଣନାରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଛି, ଏହା ଗଣନାର ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିହାର ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲଟ୍ ପେପର୍ ଯୁଗରେ, ଗଣନା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା।
ବାଲଟ୍ ପେପର୍ ଫଳାଫଳ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା?
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ୧୯୮୦ ଏବଂ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ, ଯେତେବେଳେ କାଗଜ ବାଲଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହାରାହାରି ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିପାରେ। ଗଣନା ମାନୁଆଲ୍ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଲଟ୍ ପେପରକୁ ହାତରେ ଖୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ତା'ପରେ ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ୍ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଲଟ୍ ପେପର ଗଣନା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୁନଃ ମେଳ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା।
ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ଦିନରାତି ଖୋଲାଯାଉଥିଲା
ବିହାର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ, ଏହାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ସହିତ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଏବଂ କ୍ଲାନ୍ତିକର ଥିଲା। ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନରାତି ଖୋଲାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଫଳାଫଳ କେତେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। 1995 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଗଣନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ବିବାଦୀୟ ଆସନ ପାଇଁ ପୁନଃଗଣନା ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା।
ଇଭିଏମ୍ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି
ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଟ ଗଣନାରେ ଇଭିଏମ୍ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଭୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣନା ସମୟରେ, ମେସିନ୍ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଉଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ପଠାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିହାର ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବାହାରିପାରୁଛି | ସକାଳେ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ଆସିଯାଇପାରୁଛି |