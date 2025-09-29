ସୋର: ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୋର କୋର୍ଟ ଛକ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୋର ପୁଲିସ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବଦଳରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପୁଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ଘେରିବା ସହିତ ବଚସା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଥାନାଧିକାରୀ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
