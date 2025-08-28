ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁରଟ, ଭାରତର ମିନି ଓଡିଶା । ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆଟିଏ ସ୍ବପ୍ନ ସଜାଡ଼େ, ଘର ପାଇଁ ଢେର ରୋଜଗାର ବି କରେ । ଓଡିଶାରୁ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଟିଏ ଚାଲିଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୁରଟ ଆପଣେଇଥିଲା । ସୁରଟ ବୁଝିନଥିଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର,କେଉଁ ଭାଷାର । ସୁରଟ ବୁଝିଥିଲା କୁଶଳୀ ହାତର ଚମତ୍କାରିତା । ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଟିଏ ବୁଝିଥାଏ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ କେବଳ ସୁରଟ ଦେବ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉପୁଜିଥିବା ଟାରିଫ ଲଢେଇ ସୁରଟରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଓଠରୁ ହସ ଲିଭାଇ ଦେବନି ତ ! ତାହା ହିଁ ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ | କାରଣ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଭାରତର ବୟନ, ଗହଣା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚମଡ଼ାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆମେରିକାକୁ ଭାରତ ୮୬୫୦ କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତାହା ସୁରଟ ଉପରେ କିଛିକାଂଶରେ ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ |
ସୁରଟରେ ରୁହନ୍ତି କେତେ ଓଡ଼ିଆ?
ଏକ ତଥ୍ୟ କହେ ସୁରଟରେ ପ୍ରାୟ ୭ରୁ ୮ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି | ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି | ୭ ରୁ ୮ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସୁରଟର ସୂତାକଳଗୁଡିକରେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ସହ ହୀରା ତିଆରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି | ସୁରଟ ଏମିତି ଏକ ସହର ଯେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ହୋଟେଲ, ବଜାର ସବୁ ଗଢିଉଠିଛି |
ତେବେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଏକେ ସାବତଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି | କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପୁରା ଠପ ହୋଇଯିବ | ଏହା ଏକ ସାମୟିକ ପ୍ରଭାବ | ୧୪୦ କୋଟି ଲୋକ ଥିବା ଦେଶକୁ ଆମେରିକା ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ହିଁ ଦେଖିବ ଏହା ନ ହୋଇପାରେ | ଯଦିଓ ମାସେ କି ଦୁଇମାସ ଭିତରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଥିବ |
ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରଟରୁ ଅନ୍ୟଦେଶକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଉଥିବା(ଏକ୍ସପୋର୍ଟର) ଡ଼.ଉଦୟ ଶଙ୍କର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁରଟରେ ସାଢେ ୫ କୋଟି ମିଟର ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହୁଏ | ଯାହାକି ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ | ସୁରଟରେ ବେଶୀ ସିନ୍ଥେଟିକ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହୁଏ | ଆଉ ଏହି ଶାଢ଼ୀ ସେତେଟା ଆମେରିକାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ | ଏହି ଶାଢ଼ୀ ତିଆରିରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି | ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ପଡିବ ନାହିଁ |
ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ସଂଗଠନ ମହାସଂଘ (FIEO) ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ତିରୁପୁର ଏବଂ ସୁରଟର କପଡ଼ା ଏବଂ ପୋଷାକ ନିର୍ମାତାମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କମାଇଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି | ଯେହେତୁ ଭିଏତନାମ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ କମ ଟାରିଫ ରହିଛି ତାହା ଆମେରିକାରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ | ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ କମିଛି |