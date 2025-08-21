ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ପାକିସ୍ତାନର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ୟାହୟା ଆଫ୍ରିଦି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲାହୋର ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲେ ବି ୭୨ ବର୍ଷୀୟ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବେ ବି ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତଙ୍କବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମାମଲାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହା ଭିନ୍ନ କଥା ଯେ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି।
ମେ ୨୦୨୩ରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଥିବା ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଅନେକ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ହିଂସା ପରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ସମାନ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଖାନଙ୍କ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ଠାରୁ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଦିଆଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି।