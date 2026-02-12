ରାୟଗଡା: ରାୟଗଡା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସ୍ଥିତ ସିରିଗୁଡା ଛକରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଥିବା ପୁଲିସ ଗାଡିର ବ୍ରେକ ଫେଲ ହୋଇ ଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡି ଯାଇଥିଲା I ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଅଘଟଣରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖା ଯାଇଥିବା ଚେୟାର ଉପରକୁ ଗାଡି ମାଡି ଯାଇଥିଲା I ଫଳରେ ବହୁ ଚେୟାର ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା I ବ୍ରେକ ଫେଲ ଘଟଣାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଶ୍ରମିକ ନେତା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଜେନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି I ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା I ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ରାୟଗଡା ଏସଡିପିଓ ଗୌରହରୀ ସାହୁ, ଆଇଆଇସି ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ |
ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ, ରାୟଗଡାରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ
ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଓ ସ୍ବାଧୀନ ଫେଡରେସନ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାୟଗଡା ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରରେ ୧୦ ଟି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କପିଳାସ ଛକ ଓ ସିରିଗୁଡା ଛକରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପିକେଟିଂ କରି ରାୟଗଡା କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା ବ୍ରହ୍ମପୁର ୩୨୬ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ ଓ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହି ବସ ରାସ୍ତା କଡରେ ଅଟକି ରହିଛି I ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତାମାନେ ପିକେଟିଙ୍ଗ କରି ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ରାୟଗଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଯାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ଯ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ୪ ଟି ଶ୍ରମକୋର୍ଡ ଓ ଆଇନର ପ୍ରତ୍ଯାହାର,ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ନିତୀ ୨୦୨୫ର ପ୍ରତ୍ଯାହାର,ବିଦ୍ଯୁତ୍ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ବାତିଲ କରିବା ଓ ଆଶା କର୍ମୀ ଓ ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ଯତା ଦେବା ଭଳି ଅନେକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ରାୟଗଡା ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।