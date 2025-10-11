ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି | ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଘରେ ୱାଇଫାଇ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ୱାଇଫାଇ ସଂଯୋଗରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ? ହଁ, ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ ୱାଇଫାଇ ଯୋଜନା, ପିଏମ ୱାନି-(ପବ୍ଲିକ୍ Wi-Fi ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍) ଅଧୀନରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କ ସେୟାର କରି ଆୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ୱାଇଫାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ସିଷ୍ଟମରେ ସଂଯୋଗ କରି ଡାଟା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନାରୁ କିପରି ଲାଭ ପାଇବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଏମ ୱାଇଫାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପିଏମ ୱାନି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ଡାଟା ଅଫିସ୍ (PDO) ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ୱାଇଫାଇ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ରାଉଟର୍ ଏବଂ ଏକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ତା’ପରେ, ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡାଟା କିଣିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମିଶନ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟର ଏକ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ୱାଇଫାଇ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସରଳ। ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ ୱାନି ଆପ୍ ଯାଇ ପବ୍ଲିକ୍ ଡାଟା ଅଫିସ୍ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଏକ ପୀଡ଼ିଓ ଆଇଡି ପାଇବେ। ତା'ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫାଇ ରାଉଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ଲାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାତ୍ରେ, ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଡିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ଦେବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ପୃଥକ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ୱାଇଫାଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବିକ୍ରୟ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।