ରାଞ୍ଚି: ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାକରମ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେହିକ୍ରମରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଭାରତ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ୍ରେ ଗିଲ୍ ଆହତ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଗୁଆହାଟୀ ଟେଷ୍ଟ୍ରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ୍ ନେତୃତ୍ବ ନେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରାଜୟର ଅପଯଶ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲେ। ଆଜି କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳୁଛି ଭାରତ।
ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି, ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ରହିଛି। ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପ୍ ହାରିବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ୨୦୨୭ ବିଶ୍ବକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳିପାରିବେ କି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଜ୍କେଙ୍କ ଉପରେ ବି ନଜର ରହିଛି।
ରାଞ୍ଚି ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ମାତ୍ର ୩୦୦ରୁ ଊର୍ଧ୍ବ ସ୍କୋର୍ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୨୦୦୬ ମସିହାର ପରଠାରୁ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୦ଟି ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତେମ୍ବା ବଭୂମା ଆଉ ୫୯ ରନ୍ କଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୨୨ତମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦିନିକିଆରେ ୨୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବେ।