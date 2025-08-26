ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ରହିଛି | ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଶେଷ ହେବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ-ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଶକ୍ତି କୁହାଯାଉଥିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି କଥା କହି ଆସୁଥିବା ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସ୍ଥଳଭାଗରେ କିମ୍ବା ଆକାଶରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚାରିଟି ଦେଶଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବେ।

ମହାକାଶ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ବିଶ୍ୱର କିଛି ବଡ଼ ଦେଶ ମହାକାଶ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ସାମରିକ ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଉପଗ୍ରହକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି।

ମହାକାଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି?

ଆମେରିକା
ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆମେରିକାକୁ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଟେଲାଇଟ୍-ଆଣ୍ଟି-ସାଟେଲାଇଟ୍ ମିସାଇଲ୍ (ASAT) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମହାକାଶରେ ସିଧାସଳଖ ଏକ ଉପଗ୍ରହକୁ ଖସାଇ ପାରିବ। ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏଫ-୧୫ ଜେଟ୍ ରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରି ଉପଗ୍ରହକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଗୁପ୍ତଚର ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି।

ରୁଷ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ରୁଷ। ମହାକାଶ ଯୁଦ୍ଧର ଶକ୍ତି ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯାଏ। ୨୦୦୭ ମସିହା ପରେ, ରୁଷ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଗ୍ରହ-ଆଣ୍ଟି-ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ​​ଯେ ରୁଷ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଉପଗ୍ରହକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଚୀନ୍
ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦେଶ ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ୍-ଆଣ୍ଟି-ସାଟେଲାଇଟ୍ ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏକ ପାଣିପାଗ ଉପଗ୍ରହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଚୀନ୍‌ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁପ୍ତଚର ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା।

ଭାରତ

ବଡ କଥା ଯେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ, ଭାରତ ଏହାର ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରତିରୋଧୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ନିମ୍ନ-କକ୍ଷ ଉପଗ୍ରହକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ପରେ, ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା।