ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : ଆପଲ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି | ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ଆପଲ | ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦାମୀ ଫୋନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଦେଶ ପାଲଟିଛି | କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦେବନାହଲ୍ଲି ଓ ତାମିଲନାଡୁର ଶ୍ରୀପେରୁମ୍ବୁଦୁରରେ ଆପଲ ଫକ୍ସକନ୍, ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପେଗାଟ୍ରନ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ନିଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କମ୍ପାନୀ ୩ କୋଟି ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ସେହି ସମୟରେ, ଫକ୍ସକନ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏୟାରପଡ଼ସ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଇଫୋନ ତିଆରି କରିବାରେ ତାମିଲନାଡୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ଫକ୍ସକନ୍ ଏବଂ ପେଗାଟ୍ରନର ୟୁନିଟ୍ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ରାଜ୍ୟ ଆପଲର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୨୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧.୮୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ଆଇଫୋନ ଭାରତରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଥିଲା। ଆପଲ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୫ ଜୁନରେ ଆମେରିକାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆଇଫୋନ ଭାରତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପିଏଲଆଇ ଯୋଜନା ଆପଲ୍ ଏବଂ ଫକ୍ସକନ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୀନ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ, କଠୋର ନିୟମ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆପଲ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି | ୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ, ଭାରତରେ ୨୩.୯ ନିୟୁତ ଆଇଫୋନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୫୩% ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।