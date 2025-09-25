ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ୯୭ଟି ତେଜସ୍ ମାର୍କ-୧ଏ ବିମାନ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ଚୁକ୍ତି ହେବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୬,୫୦୦ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆଜି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୩୬ଟି ପୁରୁଣା ମିଗ-୨୧ ବିମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏହା ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୯ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ମିଗ-୨୧ ବିମାନକୁ ଅବସର କରିଦିଆଯିବା ପରେ, ଭାରତ ପାଖରେ ୨୯ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୬ ରୁ ୧୮ ଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୫ଟି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ୪୦ଟି ଜେ-୩୫ଏ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଜେଟ୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଯେ ଚୀନ୍ ଏହି ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ। ଚୀନ୍ ପାଖରେ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ ଲଢ଼ୁଆ ଏବଂ ବୋମା ବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୪୨.୫ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତେଜସର ଧୀର ବିକାଶ ଏବଂ ବିତରଣ ଉପରେ ଲଗାତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ ବାୟୁସେନାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମରେ ୪୦ଟି ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୧ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ୮୩ଟି ତେଜସ୍ ମାର୍କ-୧ଏ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ହାଲ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୮ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଯୋଗାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୪୬୮୯୮ କୋଟି। ତଥାପି, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବାୟୁସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ବିମାନ ପାଇନାହିଁ।