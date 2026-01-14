ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନବଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଅଣ-ଯୋଗାଯୋଗ ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ‘ରକେଟ୍-କମ୍-ମିସାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ’ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି। ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ୍ ଆଡ଼ୁ ବିପଦ ଥିବାରୁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ ପାଖରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରକେଟ୍-ମିସାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ ଥିବାରୁ ସେନାମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ୟୁନିଟ୍ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା।
ସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯାହା ଗୋଟିଏ କମାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ରକେଟ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରଖିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ରକେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛି ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ରକେଟ୍-ମିସାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ ଆଡକୁ ଚାହଁୁଛୁ। ଏହା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।