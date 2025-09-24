ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଜେନେଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ (UNHRC)ର ୬୦ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କର। ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କ୍ଷିତିଜ ତ୍ୟାଗୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କ୍ଷିତିଜ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟିଯିବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ମଞ୍ଚର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା ଅବୈଧ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରିବା ଉଚିତ।" ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେଖା।
କ୍ଷିତିଜ ତ୍ୟାଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଉରି କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭୁଲିଯିବା? ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।"
ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର ସାମରିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ରେକର୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା।