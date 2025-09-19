ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ସୁପର ୪ ଦଳର ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁପର ୪ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଭାରତ ଥିବାବେଳେ ତା’ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଦଳର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର ୪ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁପର ୪ରେ ଭାରତ କେବେ ଏବଂ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଏସିଆ କପ୍ ରେ ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ତା’ପରେ ଭାରତ ବୁଧବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଭାରତର ଶେଷ ସୁପର ୪ର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଦୁଇଟି ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତର ଶେଷ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ ଆଜି ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଏଇକୁ ନଅ ୱିକେଟରେ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଭାରତ ଆଇସିସି ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାରତ କେବଳ ଏସିଆରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଟି୨୦ ରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ, ତେବେ ଭାରତର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ।