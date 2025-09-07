ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଏ ଇନ୍ସଟା କ୍ୱିନ ହେଲାଣି ତ କିଏ ପୁଣି ହେଲାଣି ଆଶିକ ଦିୱାନା, କିଏ ଆଖିକୁ ନଚେଇ ନଚେଇ ଭିଡିଓ କରୁଛି ତ କିଏ ପୁଣି ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ ଦେଖାଉଛି ଜଲୱା | ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି | କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ସିନା ଏହାର ସେମିତି କୌଣସି ବଡ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ଉଭା ହୋଇପାରେ | ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନେ କିପରି ଦେଖାଯିବେ, ସେନେଇ ଏକ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ଏହି ମଡେଲ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମୋବାଇଲ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଆଲୋକରେ ନିରନ୍ତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ବେକ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବ, କାନ୍ଧ ଗୋଲାକାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଦାଗ ଏବଂ ଫୁଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନସାରା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଆନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପୋଜ୍ ଦେବା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବେକ ସର୍ବଦା ତଳକୁ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ "ଟେକ୍ ନେକ୍" କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକ ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ନିରନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭୁଲ ଶରୀର ପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ମେକଅପ, ନୂତନ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଏଲଇଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହାକୁ "ଡିଜିଟାଲ୍ ଏଜିଂ" କୁହାଯାଏ।
ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ଼.କଲ୍ୟାଣୀ ରଥଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ୨୦୫୦ ବେଳକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରମାନଙ୍କ ଫଲୋୟର୍ସ ଥିବ ମିଲିୟନସରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବ ମାଇନସରେ | ଏବେ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ସହ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି | ଲଗାତାର ମୋବାଇଲ/କମ୍ପୁୟଟର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକରେ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ | ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଲଗାତାର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କଣ ଭିଡିଓ କରିବେ ସେଥିରେ ବୁଡିରହିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ | ଲାଇକ ଓ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ସବୁ ମାଡିଆସିବ | ନେଗେଟିଭ-ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ | ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିବ, ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକ ରହିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବି କମିବାରେ ଲାଗିଛି | ଭିଡ ଭିତରେ ରହିବି ଜଣେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବ |
ଲଗାତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ଆଖି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ "ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍" କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ, ଲାଲପଣ, ଶୁଷ୍କତା ଓ ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କାମ ସମୟରେ ୨୦-୨୦-୨୦ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ୨୦ ମିନିଟ୍ ପରେ, ୨୦ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ୨୦ ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଫଲୋୟର୍ସ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି। ଦିନରାତି ନୋଟିଫିକେସନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନର ନୀଳ ଆଲୋକରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ "ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର-ସୋମନିଆ" ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରାହୀନତା ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।