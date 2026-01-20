ତେଲ ଅଭିଭ୍: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂତନ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତଦାରଖ କରିବ ବୋଲି ସୋମବାର ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅପରିପକ୍ବ ଚୁକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଉଚିତ। ରୁଷ୍, ବେଲାରୁଷ୍, ସ୍ଲୋଭେନିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବାକୁ କେତେ ନେତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବୋର୍ଡରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ କରିଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ‘ବିଶ୍ୱ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସାହସିକ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ’, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍ଥା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନୀତି ଓ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାକ୍ରନ୍ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦରୁ ବିଦାୟ ନେବେ।
ୱାସିଂଟନ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଦ ଓ ଶାମ୍ପେନ ଉପରେ ୨୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବି ଏବଂ ସେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମରକ୍କୋର ରାଜା ମହମ୍ମଦ ଷଷ୍ଠ ସୋମବାର ପ୍ରଥମ ଆରବ ନେତା ଓ ପଞ୍ଚମ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମ, କାଜାଖସ୍ତାନ, ହଙ୍ଗେରୀ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରେମଲିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ବେଲାରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଲୁକାଶେଙ୍କୋ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ୟୁରୋପୀୟ କମିସନ୍ର ମୁଖପାତ୍ର ଓଲୋଫ୍ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟୋଗର ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲିଏନ୍ ଗାଜା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଗିଲ୍ କହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମିସନ ଚାହୁଛି ଗାଜା ବିବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ।
ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆପତ୍ତି
ଇସ୍ରାଏଲର ଉଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବେଜାଲେଲ ସ୍ମୋଟ୍ରିଚ୍ ସୋମବାର ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡକୁ ଏକ ଅପରିପକ୍ବ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ମୋଟ୍ରିଚ୍ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଖରାପ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଗାଜା ଆମର, ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଠାରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗୁ କରିବୁ ଏବଂ ମିସନ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ ବୈଠକରେ ଆମେରିକା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।