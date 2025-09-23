ଲାହୋର: ପାକିସ୍ତାନର ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ ଖବର ଆସିଛି। ମାସ୍ତୁଙ୍ଗର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଟ୍ରେନଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାକ ସଫା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୋମବାର ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରେନଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ମହିଳା ଏବଂ ପିଲା ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ ସଫା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ବଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କ୍ୱେଟାରୁ ପେଶାୱାର ଯାଉଥିବା ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦିନ ୧ଟା ସମୟରେ, ବିଏଲଏର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଟ୍ରେନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ରକେଟ ଲଞ୍ଚର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ବିଏଲଏ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଥିବା ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୦ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପରେ ଏକ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ୩୩ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୨୩ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କର୍ମଚାରୀ, ୩ ଜଣ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।