ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୱାଇଏସଆର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଟଲାଇନ୍ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଚୋରି ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ବିବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଘୋଷିତ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଗଣତି ଦିନର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨.୫% ଭୋଟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।
ସେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହୁନାହାଁନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ନିଜେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଟଲାଇନ୍ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି | ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି, ଯିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ନୁହଁନ୍ତି?" ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ ପୁଲିଭେନ୍ଦୁଲା ଏବଂ ଭୋଣ୍ଟିମିଟ୍ଟା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ "ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ" କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ରେଡ୍ଡୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଡୁ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ "ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆକ୍ରମଣ, ଅତ୍ୟାଚାର, ମିଛ ଏବଂ ଠକେଇ" କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଜଗନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଡୁ ପ୍ରକୃତ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜିତିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ "ପୁଲିସର ଶକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି" | ରେଡ୍ଡୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରଠାରୁ "ପୁଲିସ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା" ଏବଂ ଶହ ଶହ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମାମଲା ନଥିଲା।