ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ଢାକାର ପୂର୍ବାଚଳ ପ୍ଲଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ସିଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ୪ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଢାକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି କୋର୍ଟ-୪ର ବିଚାରପତି ମହମ୍ମଦ ରବିଉଲ୍ ଆଲାମ୍ ଦୁଇଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ହସିନାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଝିଆରୀ ଆଜମିନା ସିଦ୍ଦିକ ଓ ପୁତୁରା ରାଦୱାନ୍ ମୁଜିବ୍ ସିଦ୍ଦିକ ବବିଙ୍କୁ ସାତ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
ଏସିସି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ମିର ଅହମଦ ଅଲି ସଲାମ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହସିନା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତିନି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, କୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ୧୦ ବର୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।
ହସିନାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ
ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ମଧ୍ୟରେ, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ୨୬ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାଇମା ୱାଜେଦ୍ ପୁତୁଲ୍ ଓ ପୁଅ ସଜୀବ ୱାଜେଦ୍ ଜୟ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶେଖ୍ ରେହାନା ଓ ଝିଆରୀ ଟୁଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କମିସନ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାର ବିଚାର ୧୫ଟି ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୋର୍ଟର କାଗଜପତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ବିଚାର ସମୟରେ ମୋଟ ୩୯ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କମିସନ ଅଧିକାରୀ, ତିନି ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ, ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ଗୃହ ଓ ଲୋକ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ଢାକା ଉତ୍ତର ନଗର ନିଗମର ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ୭୮ ବର୍ଷୀୟା ହସିନା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। କେତେକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।