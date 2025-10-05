ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି। ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ କିଛି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଜୟଶଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ଅଧିକ ଜଟିଳ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସମାନ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଭାରତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।" ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ୍ୱାଡ଼ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ବୈଠକ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ କ୍ୱାଡ଼ର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ସମୟରେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଆମକୁ ଉଭୟ ସୀମାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ - ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା ନାହିଁ।" ଜୟଶଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସକାରାତ୍ମକ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ କ୍ୱାଡ଼ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ବିଶେଷକରି ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।