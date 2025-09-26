ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିପଦ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ, ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସହ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଜି-୨୦ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସେବା କରନ୍ତି। ଆମେରିକାର ନାମ ନ ନେଇ ସେ ଦ୍ୱୈତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଉଭୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଆମେ ଶାନ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।"
ଦେଶମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରତି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଚ-୧ବି ଭିସାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଡଲାରର ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ଏହି ଭିସାର ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ ଭାରତୀୟ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।