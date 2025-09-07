ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜାପାନରେ ଶାସକ ଦଳ ଲିବରଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଇଶିବାଙ୍କ ଏଲଡ଼ିପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବହୁମତ ହରାଇଥିଲା।

Advertisment

୬୮ ବର୍ଷୀୟ ଇଶିବା ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହିଁ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଦେଶର ଉଭୟ ସଦନରେ ବହୁମତ ହରାଇଛନ୍ତି।

ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ସେ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଜୁଲାଇରେ, ଇଶିବାଙ୍କ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମେଣ୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ​​୨୪୮ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆହୁରି ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା।

ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇଶିବାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଶିବାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପଛରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ସୋମବାର, ତାଙ୍କ ଲିବରଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଦଳର ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଦାବି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଇଶିବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଇଶିବା ନିଜ ଆଡୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାପାନର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ରାତିରେ ଇଶିବାଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଦଳର ଦୁଇ ନମ୍ବର ନେତା ହିରୋଶି ମୋରିୟାମାଙ୍କ ସମେତ ଏଲଡ଼ିପିର ଚାରି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇଶିବାଙ୍କ ସରକାର ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିଲେ।