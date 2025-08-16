ମୁମ୍ବାଇ: ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତର ଧୂରିଣ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ ଗୀତିକାର ଜାଭେଦ ଅଖତର ଅନେକ ସମୟରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କରିବାକୁ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମତ ଏବଂ ବୟାନ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଥର ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚୁପ୍ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଅବସରରେ, ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରି ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ସହିଦମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କୁ 'ପାକିସ୍ତାନୀ' ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାର ଜାଭେଦ ଅଖତର ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।
ଜାଭେଦ ଅଖତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ - 'ମୋର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଥାଳିରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ସଲାମ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଆମେ କେବେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ହରାଇବୁ ନାହିଁ।'
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଲେ- 'ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ (ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ)।' ଏହି କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଭେଦ ଅଖତର ରାଗିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ।
ଜାଭେଦ ଅଖତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ଟ୍ରୋଲର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି- 'ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାପା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଜୋତା ଚାଟୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅଗ୍ରଜମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କଳାପାଣିରେ ମରୁଥିଲେ। ନିଜ ସୀମାରେ ରୁହ।' ପ୍ରକୃତରେ, କଳାପାଣି ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଲୁଲାର ଜେଲକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।