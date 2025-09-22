ୱାଶିଂଟନ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୋମବାର ଦୁଇ ନେତା ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ। ଆମେରିକା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ବୈଠକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି । ଦୁଇ ନେତା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବୈଠକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବ।
ଭାରତ ଉପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହା ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ସହ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ। ଏହି ଶୁଳ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରୁବିଓଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଜୟଶଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୩୦ ରୁ ଜୁଲାଇ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଏମିତି ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି | ସୋମବାର ୱାଶିଂଟନରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତଭେଦ ଦୂର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।