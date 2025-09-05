ପାଟନା: ଆଜିକାଲି ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ହଙ୍ଗାମା ଚାଲିଛି। କେରଳ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ବିହାରରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେରଳ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 'ବି ରେ ବିହାର, ବି ରେ ବିଡ଼ି'ରେ ବିହାରକୁ ବିଡ଼ି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି, ଯାହା ପରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିହାରକୁ ବିଡ଼ି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କ'ଣ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି? ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କଠାରୁ ଡିଏମକେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିହାର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଘୃଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।'
ଜେଡିୟୁ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା ଲେଖିଛନ୍ତି, 'କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ! ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ 'ବି' କେବଳ ବିଡ଼ି ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ! 'ବି' ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ବୁଝାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିହାରକୁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବିହାରକୁ ନେଇ ମଜା କରିବାର ହୀନମନ୍ୟତା କରି କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ବିହାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି, ବରଂ ଦେଶର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ମଜା କରିଛି।' ଝା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିହାରର ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ବାରମ୍ବାର ଅପମାନର ଉଚିତ ଜବାବ ବିଡ଼ିର ଧୂଆଁରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୋଟର ପ୍ରହାରରେ ଦେବେ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମା ମାଗିଛି । କେରଳ କଂଗ୍ରେସର 'ଏକ୍ସ'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, 'ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିଏସଟି ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆମର ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବିକୃତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।'