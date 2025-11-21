ଲାହୋର: ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡା ଭାଷାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ | ପୂର୍ବତନ CIA ଅଧିକାରୀ ଜନ୍ କିରିଆକୋ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦଳ, ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ୍ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ଚିଠି କିରିଆକୋଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ବିଜୟ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଜୁଲିଆନ୍ ଡୋରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ, କିରିଆକୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି PTI ଚିଠିର ଜବାବରେ, ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚିଠିରୁ ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ତିଆରି କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମେ ୭-୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନିଆ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରି, କିରିଆକୋ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଉସୁକାଇବା ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେମାନେ ହାରିଯିବେ।
ଗତ ମାସରେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିବ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ହାରିବେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଉସୁକାଇବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ।"
ପୋଡକାଷ୍ଟରେ, କିରିଆକୋ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ, ପିଟିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ପିଟିଆଇ କର୍ମୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିବ କାରଣ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ। ମୁଁ ପାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଧମକର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଓକିଲ ମୋତେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ।" ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ପରଭେଜ ଏଲାହି ପିଟିଆଇର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବା ପରେ ସେ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩ ଠାରୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି।
କିରିଆକୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚିଠିଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନୀରବ ରହିବାକୁ ପିଟିଆଇକୁ ଏକ କଠୋର ଉତ୍ତର ପଠାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, "ମୋ ଓକିଲ ମୋତେ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, 'ତୁମର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଚିଠିରୁ ଟଏଲେଟ୍ ପେପର ତିଆରି କରିଛି, ଏହାକୁ ପୋଛି ଦେଇଛି ଏବଂ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି।'"