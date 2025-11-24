ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାରତର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସିଜେଆଇ(ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ) ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗଭାଇଙ୍କ ସିଜେଆଇ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସାଢ଼େ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଏହି ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ସିଜେଆଇ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ୯ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୭ ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ ୬୩ ବର୍ଷ।
୧. ଧାରା ୩୭୦ ଉପରେ ଐତିହାସିକ ରାୟ
ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ସମ୍ବିଧାନ ଖଣ୍ଡପୀଠର ଅଂଶ ଥିଲେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ।
୨. ରାଜଦ୍ରୋହ ଆଇନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ସେ ଧାରା ୧୨୪ଏ (ରାଜଦ୍ରୋହ)କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନର ସମୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
୩. ପେଗାସସ୍ ଗୁପ୍ତଚର ବିବାଦ
ପେଗାସସ୍ ସ୍ପାଏୱାୟାର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
୪. ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକା ବିବାଦ
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଥିବା ୬.୫ ଲକ୍ଷ ନାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
୫. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅବହେଳାର ତଦନ୍ତ
ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଅବହେଳାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ଦୁ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।