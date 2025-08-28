ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଷୟରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିପାରେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଟି-୨୦ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦଳ ସହିତ ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଉଁଠି କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କେବଳ ଛଅ ମାସ ଅଛି।"
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପୁରୁଣା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଦଳରେ କିପରି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ୫ ନମ୍ବରରେ କିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି, କିଏ ୫ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଚୟନ ନ କରାଯିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଆଇପିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ବୁଝାପଡୁନାହିଁ।