ଚେନ୍ନାଇ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ୧୭୩ତମ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେ କମଲ ହାସନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବେ, ନିର୍ମାତା ଥଲାଇଭର ୧୭୩ (ଅସ୍ଥାୟୀ ଟାଇଟଲ୍) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ରିଲିଜ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କମଲ ହାସନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନେଲସନ କିମ୍ବା ଲୋକେଶ କନାଗରାଜ କରିବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତଥାପି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ସହିତ, ସୁନ୍ଦର ସି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦିଓ ଫିଲ୍ମର ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ |
ରଜନୀକାନ୍ତ-କମଲ ହାସନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ?
କମଲ ହାସନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ସହ ନିଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରି 'ଥଲାଇଭର ୧୭୩'ର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୋଙ୍ଗଲ ୨୦୨୭ରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବ। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରାଜକମଲ ଫିଲ୍ମସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବେ।
କମଲ ହାସନ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, "ଏହି ଐତିହାସିକ ସହଯୋଗ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶକର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ଏକ ବନ୍ଧନ ଯାହା କଳାକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିବ।"