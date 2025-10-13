ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କନ୍ନନ ଗୋପୀନାଥନ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ (ସଂଗଠନ) କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ ଏବଂ ଦଳର ନେତା ପବନ ଖେଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କନ୍ନନ ଗୋପୀନାଥନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୮୦-୯୦ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି; ମୁଁ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନେବା ଉଚିତ ସେହି ଦିଗରେ ନେଇପାରିବ।" କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ (ସଂଗଠନ) ଏବଂ ସାଂସଦ କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ନନ ଗୋପୀନାଥନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯାହା ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି।" କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କନ୍ନନ ଗୋପୀନାଥନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୨୦୧୯ ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସରକାର ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଭୁଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ୮୦-୯୦ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି; ମୁଁ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି।" "ତା'ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନେବା ଉଚିତ ସେହି ଦିଗରେ ନେଇପାରିବ।"
ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କନ୍ନନ ଗୋପୀନାଥନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଧାରା ୩୭୦ ରଦ୍ଦ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍? ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା କ'ଣ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଠିକ୍ କି? ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି।"
ଏହି ଅବସରରେ, କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ (ସଂଗଠନ) ଏବଂ ସାଂସଦ କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ କନ୍ନନ ଗୋପୀନାଥନ, ଜଣେ ସାହସୀ ଅଫିସର ଯିଏ ଏହି ଦେଶର ଦଳିତ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଏହି ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦଳ।"