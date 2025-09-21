ମୁମ୍ବାଇ: ନିଜ ଫିଲ୍ମକୁ ସିନେ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବେବୋ | କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏକଥା ଏକଦମ ସତ | ଏହା ପଛର କାରଣ ବାବଦରେ କରୀନା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି | କରୀନା କପୁର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କରିସ୍ମା ଏବଂ ମାଆ ବବିତାକୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୂତନ ରିଲିଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ନର୍ଭସ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହିପରି, ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ନର୍ଭସ କରିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ରିଲିଜ୍ ହେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ଦେଖନ୍ତି। କରୀନା କପୁର ରିଫ୍ୟୁଜି (୨୦୦୦) ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍ (୨୦୦୧) ଏବଂ ଜବ୍ ୱି ମେଟ୍ (୨୦୦୭) ଭଳି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ୩ ଇଡିଅଟ୍ସ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ ଭଳି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଓମକାରା ଏବଂ ଉଡତା ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଛଅଟି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ସମେତ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ସହିତ, କରୀନା କପୁରଙ୍କୁ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।