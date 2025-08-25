ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆପ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାମଲା ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି, ସେପରି ମନ୍ତ୍ରୀ/ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଛାଡିବା ଉଚିତ କି? ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ?
ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯଦି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ?" ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ "ଯଦି କେହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମାମଲାରେ ଜେଲ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାମିନ ନ ମିଳେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, କୌଣସି ଛୋଟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲରୁ ସରକାର ଚଳାଇବା କେତେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ?''
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିଷୟରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ଛାଡିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନରେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଇବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।