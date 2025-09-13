ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ) ନେତାମାନେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ କ୍ରିକେଟକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବି ଦେଶର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାପରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସାରା ଦେଶ କହୁଛି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କାହିଁକି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି?"
କେଜରିୱାଲ ଆହୁରି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାପରେ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାପରେ କରାଯାଉଛି? ଆପଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ?" ଆପ ଦିଲ୍ଲୀ ସଭାପତି ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ୨୬ ଭଉଣୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା (ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ)। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର' ଆରମ୍ଭ କରିବୁ... ତେବେ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିପରି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବ?"
ଭରଦ୍ୱାଜ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସରକାର କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ କିପରି ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ?" ଆପ ନେତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ସହିଦ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରତି ଅପମାନ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ।