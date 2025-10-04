ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପର ମାଲିକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୨ରେ ପଞ୍ଜାବ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ସେହି ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ଲୁଧିଆନା ପଶ୍ଚିମ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରା ବିଜୟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହୋଇଥିଲା | ତେବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ, ଆପ କାହାକୁ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ପଠାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦଳର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ କେଜ୍ରିୱାଲ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। କେଜ୍ରିୱାଲ ନିଜେ ପରେ ଏହି ଅନୁମାନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରା ଲୁଧିଆନା ପଶ୍ଚିମ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ୧୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଆଶୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଜେପିର ଜୀବନ ଗୁପ୍ତା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଆରୋରା ୩୫,୧୭୯ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଶୁ ୨୪,୫୨୫ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରା ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନର ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ଅଛି। ପଞ୍ଜାବରୁ ସାତଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଅଛି। ବାକି ଛଅଟି ଆପ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି |