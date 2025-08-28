ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ: କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଚାରି ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ୨୦୧୮ରେ ଛଅ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି।
ବିଚାରପତି ରାଜା ବିଜୟରାଘବନ ଭି. ଏବଂ ବିଚାରପତି କେ.ଭି. ଜୟକୁମାରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମସ୍ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ମୃତ ଉଦୟକୁମାରଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରଭାବତୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ୨୦୧୮ରେ, ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ସହିତ ହେରଫେର ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ବାକି ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "(ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟର) ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରାୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ତେଣୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।"
ହାଇକୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ "ଦମନକାରୀ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜେନ୍ସି ଘଟଣାର ସହ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ କରି ଏକ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା" ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନୁରୋଧରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ମୃତ ଉଦୟକୁମାରଙ୍କ ମାଆ ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମାତ୍ର ଚାରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୋର୍ଟ ଏପରି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, କାଲି ସେମାନେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ।