ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ପରିସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS)ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଆରଏସଏସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଏସଏସ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଶାଖା ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରିୟାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା ଭାରତର ଏକତା ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଘୃଣା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବିଭାଜନକାରୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ, ଯାହା ସଚ୍ଚୋଟତା, ସମାନତା ଏବଂ ଏକତାର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆମକୁ ଏପରି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଦେଶର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଏ।"
ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁମତି ବିନା ଲାଠି ଧରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶିଶୁ, ଯୁବକ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆରଏସଏସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ।"