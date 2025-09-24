ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପାଟନାର ସଦାକତ ଆଶ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦୀ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ମିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁନଃ ସମର୍ଥନ କରି ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ନୀତିଶ ସରକାର ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିହାରର ଅର୍ଥନୀତି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ନଥିବାରୁ ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦାବି ଫମ୍ପା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। "ଆମେ ଏପରି ସମୟରେ ବୈଠକ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଜେପି ମାନସିକ ଭାବରେ ଅବସର ଦେଇଛି। ବିଜେପି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଖଡ଼ଗେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ଏବେ, ସେ ଜାତି ନାମରେ ଆୟୋଜିତ ରାଲିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।"