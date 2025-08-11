ଦେଓଗାଁ: ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି ସେତେ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସଇଁତଲା ଓ ପାଟଣାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକରେ କିଛି ଗାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖଇର କାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ତରିଆ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସଇଁତଲା ରେଞ୍ଜର ଝିକେରମାଲ,ଡୁମେର ଜୋର , ଘାଟୁଲଡୁଙ୍ଗୁରୀ, ବିଳାସପୁର, ଗାଁକୁ ଲାଗିଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖଇର କାଠ ଗଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
