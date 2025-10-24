ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ଜୀବନରେଖା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଇଆରସିଟିସି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ପଦ୍ଧତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ, ରେଳବାଇ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ବରଂ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଛି କ୍ଲିକ୍ କରି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ସରକାର ଆଇଆରସିଟିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
IRCTCର ଦୈନିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, IRCTC ପ୍ରତିଦିନ ୧.୩ ରୁ ୧.୪ ନିୟୁତ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ କରେ। ତଥାପି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ଭଳି ପିକ୍ ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତିନିମାସରେ, ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଇଆରସିଟିସି ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୧.୩୮୮ ନିୟୁତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Defination Of Conspiracy: ଷଡ଼୍ଯନ୍ତ୍ର: ଛଅଟା ଯନ୍ତ୍ରର ସମାହାର
କେତେ ଆୟ କରେ ରେଳବାଇ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ମୋଟ ଦୈନିକ ରାଜସ୍ୱ ୪୦୦ କୋଟିରୁ ୬୦୦ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ | ଯାତ୍ରୀ, ମାଲ ପରିବହନ ଦୈନିକ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ଏହି ରାଜସ୍ୱରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ, IRCTC ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Kurnool Bus Accident: ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଜଳିଗଲା ବସ, ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ୨୦ ଯାତ୍ରୀ