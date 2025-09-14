ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରାଯାଏ, ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପିଏନଆର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହାର ଫୁଲଫର୍ମ କ’ଣ ଏବଂ ଏହି ୧୦-ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଣ ସୁଚାଇଥାଏ | ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା | ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରୁ, ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ୧୦-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପିଏନଆର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ। ଏହି ନମ୍ବର ରେଳବାଇ ଟିକେଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ଯାତ୍ରା ତାରିଖ, କୋଚ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ନମ୍ବର, ବୁକିଂ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଭଡ଼ା ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ । ପିଏନଆରର ଫୁଲଫର୍ମ ହେଉଛି ପାସେଞ୍ଜର ନେମ ରେକର୍ଡ।
ପିଏନଆର ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଟ୍ରେନର କୋଚ୍ ଏବଂ ବର୍ଥ, ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ଭଡ଼ା, ଆଗମନ-ପ୍ରସ୍ଥାନ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପିଏନଆରର ୧୦-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରେଳବାଇର ସେହି ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ ଯେଉଁଠାରୁ ରେଳବାଇ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ୩ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧୀନରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି।
ପିଏନଆରର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଟ୍ରେନର ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ, କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ପିଏନଆର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା କିଛି ଟ୍ରେନରେ ଦିଆଯାଏ। ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଯାହା କମ୍ ଦୂରତା ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଏନଆର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ, ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମେଟ୍ରୋରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପିଏନଆର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ।