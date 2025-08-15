ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଲ୍. ଗଣେଶନଙ୍କର ଆଜି ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚେନ୍ନାଇର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଲା. ଗଣେଶନଙ୍କ ପୂରା ନାମ ଲା ଗଣେଶନ ଆୟର, ଯିଏ ୧୬ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୪୫ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଗଣେଶନ ୨୦ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ୧୯ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଗଣେଶନ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ ରୁ ୧୯ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିପୁରର ୧୭ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ୨୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ ରୁ ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ (ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଲ. ଗଣେଶନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଗଣେଶନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ନେତା ଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଚେନ୍ନାଇର ଟି ନଗରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଏଲ୍. ଗଣେଶନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲ୍. ଗଣେଶନ ହଠାତ୍ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଘାତ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଲ୍. ଗଣେଶନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ନିକଟରେ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଫିଉ ରିଓ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଲ୍. ଗଣେଶନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ।