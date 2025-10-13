ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଲୁ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଆଇଆରସିଟିସି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ରାବରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଆଇଆରସିଟିସି ହୋଟେଲ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ। ସିବିଆଇ ଲାଲୁ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଠକେଇର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛି।
ସିବିଆଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଜମି ବଦଳରେ ଆଇଆରସିଟିସି ଭିତରେ ଠିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ, ସିବିଆଇ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ରାବରୀ ଦେବୀ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ଶେଷ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ, କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲା କରିଛି।
ଏହି ଆଇଆରସିଟିସି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ୨୦୦୪ ଏବଂ ୨୦୦୯ ମସିହାର, ଯେତେବେଳେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଦେଶର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ, ଆଇଆରସିଟିସି, ପୁରୀ ଏବଂ ରାଞ୍ଚିରେ ଥିବା ବିଏନଆର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ସିବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଜାତା ହୋଟେଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଠିକା ଜିତିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଦଳରେ, କମ୍ପାନୀଟି ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଲୁ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବେନାମୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଜମି ଦେଇଥିଲା।
ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାରେ ଆରଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାବ୍ରୀ ଦେବୀ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଜମି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପାରିବାରିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ଚାନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା, ଯାହାକୁ ଲାଲୁଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ସରଳା ଗୁପ୍ତା, ସୁଜାତା ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଥିବାବେଳେ ଆଇଆରସିଟିସିର ଚାରି ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସୁଜାତା ହୋଟେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି, କୋର୍ଟ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଫ୍ରେମ୍ କରିଛନ୍ତି।