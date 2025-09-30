ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଗାପୂଜା/ ଦଶହରା କେତେକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍। ଏହି ଅବସରରେ କାହାର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ତ ପୁଣି କାହାର ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ନିର୍ମାତା ବି ପୂଜାରେ ହିଁ ନିଜର ସିନେମା ରିଲିଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ରଚନା ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଶେଷ ସିନେମା।
ହଁ ୨୦୦୨ ମସିହା ପୂଜା ବଜାର ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲାସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ରଚନା ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଶେଷ ଓଡ଼ିଆ ଛବି ‘ସନ୍ତାନ’। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ରଚନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ଜୟୀ, ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତି, ଅଶୋକ ଦାସ ଓ ସନ୍ଦୀପ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଛବି ‘ବେଟା’ର କାହାଣୀ ଛାୟାରେ ନିର୍ମିତ ‘ସନ୍ତାନ’କୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ ବି କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ସୁବାସ ରାଉତ ଯିଏ କି ‘ଭାଗ୍ୟ ହାତେ ଡୋରୀ’ (୧୯୯୩)ରୁ ଓଲିଉଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ‘ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ’, ‘ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା’, ‘ଜୀବନସାଥୀ’, ‘ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ’, ‘ସିଂହବାହିନୀ’ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଛବି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୁବାସ ରାଉତଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମା ‘ସୁନାପଞ୍ଜୁରି’ ଓ ‘ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା’ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ‘ସନ୍ତାନ’ରେ ପୁଣି ସୁବାସଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏଣେ ‘ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା’ ପରେ ରଚନା ଉକ୍ତ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସହ ପୁଣି କାମ କରିଥିଲେ।