ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଜମ୍ମୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଏସପୁରା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ପାରାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚିଠିରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାରା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ, ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି | ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାରା, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ କାଟମାରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା।
ପାରାର ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 'କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା' ଏବଂ 'ସମୟ ଆସିଗଲା' ଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ବେଲୁନ, ପତାକା ଏବଂ ପାରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଏତେ ଗୁରୁତର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି | ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଚିଠିରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଆଇଇଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 'କାଶ୍ମୀର କି ଆଜାଦୀ', 'ସମୟ ଆସିଯାଇଛି' ଭଳି ଧାଡ଼ି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଟ୍ରାକ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପାରାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏହାର ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଛଡାଯାଇଥିଲା ।