ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 'ଲୋକା ଚାପ୍ଟର ୧'ର ରୋଜଗାରରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡିନାହିଁ। ମାତ୍ର ୩୦ କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର ୧୮ତମ ଦିନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହାନ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ଏହାର ରୋଜଗାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଝିଅ କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୫୪.୭ କୋଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୪୭ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ୧୬ ଏବଂ ୧୭ ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାର ୪.୦୫ କୋଟି ଏବଂ ୬.୬୫ କୋଟି ଥିଲା। ଆଜି, ୧୮ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ସଂଗ୍ରହ ୧୧୮.୦୧ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଲୋକା ଚାପ୍ଟର ୧' ୧୭ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୨୩୬.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି।
ଅର୍ଥାତ୍, ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟର ୮ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଗଣନା କରିବା, ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ବଜେଟର ୮୦୬ ପ୍ରତିଶତ ଆଦାୟ କରିଛି।