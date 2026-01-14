ଲଣ୍ଡନ: ପଶ୍ଚିମ ଲଣ୍ଡନରେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ରୁମିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପୁଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜିମା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଶିଖ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତର ବୟସ ୩୦ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ। ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫସାଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳୁ ଶିଖ୍ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ଶିଖ୍ ୟୁଥ୍ ୟୁକେ (ଏସ୍ୱାଇୟୁକେ) ସମେତ ବ୍ରିଟେନର ଶିଖ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗତ ବର୍ଷ ଜରୁରିକାଳୀନ ସେମିନାର ଆୟୋଜନ କରିବା ପରେ ଗ୍ରୁମିଂ ଉପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳମନା ଶିଖ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗ୍ରୁମରମାନେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ତିକ୍ତତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ମାମଲା ଅପମାନଜନକ ସମ୍ପର୍କ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ କ୍ୱଚିତ୍ ଘଟଣାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ବ୍ରିଟିସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର୍ ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟେନରେ ହଜାର ହଜାର ଝିଅଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଗ୍ରୁମିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।