ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରୁ ୨୪.୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଣେ ୨୯ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ହେବା ପରେ, ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ "ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ ଘର ତାଲା ପକାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଲା ଖୋଲି ଫ୍ଲାଟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ୨୪.୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନଗଦ ଲୁଟି ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ।"
ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ନ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପରିଚିତ କେହି ଏହି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଷୟିକ ପ୍ରମାଣ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବିବରଣୀ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ମିଛ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଏହିପରି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।