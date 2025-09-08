ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ର ଚୋରକୁ ଧରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ | ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳସ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି | ବାସ୍ତବରେ କଳସ ଚୋରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡିଥିଲା | ଆଉ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କଳସ ଚୋରି କରିଥିବା ଚୋର ହାପୁର ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଓ ପୋଲିସ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଗିରଫ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣିଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୋରର ନାମ ଭୂଷଣ ବର୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଚୋରି କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୫-୬ ଟି ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି କଳଶ କେବଳ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କଳଶ ୭୬୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ହୀରା ଏବଂ ମଣି ଖଚିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ଜୈନ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କଳଶକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ।
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ନିଜେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋର ଜଣକ କଳସ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା | ଚୋରି ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ସ୍ଥାପିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଇପାରିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା।ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହୁଏ।