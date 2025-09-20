ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜୋତା ଅର୍ଡର କରିବା ଜଣେ ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଠକ ନିଜକୁ ଏକ କୋରିଅର କମ୍ପାନୀର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୧.୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ।
ଘଟଣାଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ରୁ ୧୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଯୋଧପୁରର କରଭଡ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ପୁଲିସ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ଗ୍ରୀଷ୍ମାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ଆଇଆଇଟିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ସେ ଟାଟା କ୍ଲିକରୁ ୱେଷ୍ଟସାଇଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏକ ଚପଲ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ, ତାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟସାଇଡ୍ କୋରିଅର ବିଭାଗର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଏକ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦେୟ ମିଳିନାହିଁ ।
ତା'ପରେ କଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୫୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ | ତା’ପରେ କଲର ତାଙ୍କୁ ଏକ ତଥାକଥିତ ଡେବିଟ୍ ଫି ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ କୋଡ୍ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ | ସାଇବର ଠକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଅତି କମରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଠକଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପରେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୪୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୧୯୯୦୦ ଏବଂ ୭୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି, ଠକ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୬ ହଜାର ୩୫୦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ।