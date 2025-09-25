ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଲୁଟେରାମାନେ ସହରର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିବେଚିତ ଚାର୍ ଇମଲି ଭିଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇଜି (ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଏଟିଏସ) ଡକ୍ଟର ଆଶିଷଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପରେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛି। ଟ୍ରାକିଂରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କୋଲାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତର ଆଶିଷ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ଥିଲା। ତଥାପି, ପୋଲିସ ଘଟଣାର ୨୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହାର ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛି।
ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋନ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କୋଲାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି।